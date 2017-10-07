Thursday
Snow Canyon 7, Canyon View 0
Provo 38, Timpanogos 34
Dixie 42, Hurricane 7
Friday
Layton Christian 32, Altamont 8
Corner Canyon 64, Cottonwood 0
Olympus 49, Murray 7
Enterprise 29, South Sevier 14
Roy 14, Box Elder 6
Kearns 44, Hillcrest 3
Manti 29, North Sanpete 28
Mountain Crest 41, Logan 7
Wasatch 45, Maple Mountain 6
Orem 39, Uintah 3
Ridgeline 23, Bear River 21
Northridge 28, Davis 3
Sky View 42, Green Canyon 21
Springville 19, Skyridge 10
Bonneville 47, Tooele 17
American Fork 42, Pleasant Grove 21
Syracuse 38, Clearfield 14
Duchesne 27, Rich 7
Parowan 47, Monticello 6
Bountiful 31, Layton 9
American Leadership 35, North Summit 7
Park City 44, Ogden 14
South Summit 35, Millard 0
Grantsville 41, Judge Memorial 0
Salem Hills 44, Payson 0
Timpview 43, Brighton 6
Spanish Fork 52, Mountain View 24
North Sevier 26, San Juan 14
Lone Peak 46, Westlake 27
Herriman 31, Taylorsville 21
Bingham 41, Hunter 13
West Jordan 28, Copper Hills 14
Summit Academy 28, Richfield 15
Delta 36, Gunnison Valley 13
Morgan 39, Carbon 7
Milford 29, Kanab 26
Granger 35, Cyprus 27
Union 52, Emery 14
Stansbury 64, Ben Lomond 13