Thursday

Weber 28, Fremont 20

Pine View 42, Desert Hills 14

Snow Canyon 7, Canyon View 0

Provo 38, Timpanogos 34

Dixie 42, Hurricane 7

Friday

Layton Christian 32, Altamont 8

Corner Canyon 64, Cottonwood 0

Olympus 49, Murray 7

Enterprise 29, South Sevier 14

Roy 14, Box Elder 6

Kearns 44, Hillcrest 3

Manti 29, North Sanpete 28

Mountain Crest 41, Logan 7

Wasatch 45, Maple Mountain 6

Orem 39, Uintah 3

Ridgeline 23, Bear River 21

Juan Diego 33, Juab 28

Northridge 28, Davis 3

Sky View 42, Green Canyon 21

Springville 19, Skyridge 10

Viewmont 22, Woods Cross 7

Bonneville 47, Tooele 17

American Fork 42, Pleasant Grove 21

Syracuse 38, Clearfield 14

Beaver 33, Grand County 28

Duchesne 27, Rich 7

Parowan 47, Monticello 6

Bountiful 31, Layton 9

American Leadership 35, North Summit 7

Park City 44, Ogden 14

South Summit 35, Millard 0

Grantsville 41, Judge Memorial 0

Salem Hills 44, Payson 0

Timpview 43, Brighton 6

East 63, Riverton 34

Lehi 40, Highland 21

Spanish Fork 52, Mountain View 24

North Sevier 26, San Juan 14

Skyline 48, West 16

Lone Peak 46, Westlake 27

Herriman 31, Taylorsville 21

Bingham 41, Hunter 13

West Jordan 28, Copper Hills 14

Summit Academy 28, Richfield 15

Delta 36, Gunnison Valley 13

Morgan 39, Carbon 7

Milford 29, Kanab 26

Granger 35, Cyprus 27

Union 52, Emery 14

Stansbury 64, Ben Lomond 13

Alta 69, Jordan 62

Comments