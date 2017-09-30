Thursday

Ridgeline 48, Green Canyon 21

Sky View 50, Logan 13

Friday

Layton Christian 28, Monticello 14

Dixie 64, Canyon View 0

Richfield 29, North Sanpete 0

Tooele 49, Ogden 6

Lehi 42, West 0

Provo 20, Maple Mountain 0

Juan Diego 42, Manti 14

Pine View 49, Hurricane 7

Jordan 63, Cottonwood 7

Mountain Crest 17, Bear River 10

Beaver 42, North Sevier 12

Weber 42, Davis 9

Bonneville 9, Ben Lomond 3

Syracuse 28, Fremont 14

Springville 26, Wasatch 24

Bingham 28, Lone Peak 10

American Fork 56, Granger 29

Timpview 19, Alta 17

Corner Canyon 52, Brighton 13

Grand County 34, Enterprise 7

Herriman 27, West Jordan 9

Viewmont 35, Roy 28

South Summit 56, Delta 21

Spanish Fork 54, Payson 10

Mountain View 32, Uintah 28

East 57, Copper Hills 0

Highland 38, Olympus 21

Cedar City 34, Snow Canyon 28 in 3OT

Bountiful 13, Woods Cross 10 in OT

Kanab 14, Rich 12

Parowan 69, Wayne 0

Kearns 52, Hunter 36

Skyridge 24, Timpanogos 21

Riverton 37, Taylorsville 24

Northridge 35, Layton 7

Box Elder 24, Clearfield 7

Millard 41, North Summit 13

San Juan 32, South Sevier 13

American Leadership 38, Gunnison Valley 14

Juab 27, Summit Academy 7

Grantsville 41, Carbon 6

Orem 42, Salem Hills 17

Skyline 47, Murray 7

Union 53, Judge Memorial 24

Morgan 47, Emery 27

Pleasant Grove 34, Westlake 21

Navajo Prep 28, Whitehorse 0

Cyprus 43, Hillcrest 7

Milford 41, Altamont 6

Stansbury 22, Park City 14

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