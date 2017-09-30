Thursday
Ridgeline 48, Green Canyon 21
Sky View 50, Logan 13
Friday
Layton Christian 28, Monticello 14
Dixie 64, Canyon View 0
Richfield 29, North Sanpete 0
Tooele 49, Ogden 6
Lehi 42, West 0
Provo 20, Maple Mountain 0
Juan Diego 42, Manti 14
Pine View 49, Hurricane 7
Jordan 63, Cottonwood 7
Mountain Crest 17, Bear River 10
Beaver 42, North Sevier 12
Weber 42, Davis 9
Bonneville 9, Ben Lomond 3
Syracuse 28, Fremont 14
Springville 26, Wasatch 24
American Fork 56, Granger 29
Grand County 34, Enterprise 7
Herriman 27, West Jordan 9
South Summit 56, Delta 21
Spanish Fork 54, Payson 10
Mountain View 32, Uintah 28
East 57, Copper Hills 0
Highland 38, Olympus 21
Bountiful 13, Woods Cross 10 in OT
Kanab 14, Rich 12
Parowan 69, Wayne 0
Skyridge 24, Timpanogos 21
Riverton 37, Taylorsville 24
Northridge 35, Layton 7
Box Elder 24, Clearfield 7
Millard 41, North Summit 13
San Juan 32, South Sevier 13
American Leadership 38, Gunnison Valley 14
Juab 27, Summit Academy 7
Grantsville 41, Carbon 6
Orem 42, Salem Hills 17
Skyline 47, Murray 7
Union 53, Judge Memorial 24
Morgan 47, Emery 27
Pleasant Grove 34, Westlake 21
Navajo Prep 28, Whitehorse 0
Cyprus 43, Hillcrest 7
Milford 41, Altamont 6
Stansbury 22, Park City 14