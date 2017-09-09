Thursday
Friday
Rich 21, Monticello 6
Clearfield 20, Davis 0
Brighton 35, Granger 13
Syracuse 30, Bountiful 7
Desert Hills 28, Hurricane 3
Woods Cross 43, Logan 0
Dixie 13, Snow Canyon 10
Ridgeline 44, Copper Hills 13
South Sevier 21, North Summit 7
Timpanogos 33, West 21
Enterprise 26, Gunnison Valley 7
Juab 28, Ben Lomond 7
Hillcrest 42, Cottonwood 23
Skyline 46, Wasatch 26
Chugiak (Alaska) 40, Green Canyon 27
Roy 49, Bonneville 20
Lone Peak 42, Highland 14
Ogden 28, Carbon 19
Fremont 38, Layton 12
Cedar City 19, Canyon View 10
Richfield 27, Duchesne 7
Mountain Crest 52, Stansbury 19
Bear River 35, Morgan 14
Spanish Fork 42, Uintah 7
Park City 28, Payson 14
Grand County 40, Millard 7
Summit Academy 47, Kanab 28
Sky View 31, Madison (Idaho) 14
Tooele 30, Grantsville 24 in OT
Judge Memorial 20, North Sanpete 12
Mountain View 54, Union 43
Pine View 42, Cyprus 31
Springville 18, Lehi 15
American Fork 35, Herriman 14
North Sevier 39, American Leadership 13
Salem Hills 39, Maple Mountain 24
Delta 34, San Juan 12
East 57, Westlake 13
Juan Diego 36, Murray 7
Parowan 48, Layton Christian 0
Riverton 23, Pleasant Grove 17
Altamont 27, Wayne 0
Manti 35, Emery 14
Box Elder 48, Pocatello (Idaho) 21
Tohatchi (N.M.) at Whitehorse
Saturday
Alta vs. Liberty (Nev.) in Las Vegas, 4:30 p.m.
Kahuku (Hawaii) vs. Bingham in Las Vegas, 9 p.m.