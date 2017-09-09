Thursday

West Jordan 28, Hunter 8

Friday

Rich 21, Monticello 6

Clearfield 20, Davis 0

Brighton 35, Granger 13

Syracuse 30, Bountiful 7

Desert Hills 28, Hurricane 3

Woods Cross 43, Logan 0

Dixie 13, Snow Canyon 10

Ridgeline 44, Copper Hills 13

South Summit 30, Beaver 7

South Sevier 21, North Summit 7

Timpanogos 33, West 21

Enterprise 26, Gunnison Valley 7

Juab 28, Ben Lomond 7

Hillcrest 42, Cottonwood 23

Skyline 46, Wasatch 26

Skyridge 21, Viewmont 17

Chugiak (Alaska) 40, Green Canyon 27

Roy 49, Bonneville 20

Kearns 35, Olympus 21

Lone Peak 42, Highland 14

Ogden 28, Carbon 19

Fremont 38, Layton 12

Cedar City 19, Canyon View 10

Richfield 27, Duchesne 7

Mountain Crest 52, Stansbury 19

Bear River 35, Morgan 14

Spanish Fork 42, Uintah 7

Park City 28, Payson 14

Corner Canyon 27, Orem 14

Grand County 40, Millard 7

Summit Academy 47, Kanab 28

Sky View 31, Madison (Idaho) 14

Tooele 30, Grantsville 24 in OT

Judge Memorial 20, North Sanpete 12

Mountain View 54, Union 43

Jordan 49, Taylorsville 33

Pine View 42, Cyprus 31

Springville 18, Lehi 15

American Fork 35, Herriman 14

North Sevier 39, American Leadership 13

Salem Hills 39, Maple Mountain 24

Delta 34, San Juan 12

Weber 33, Northridge 0

Timpview 29, Provo 20

East 57, Westlake 13

Juan Diego 36, Murray 7

Parowan 48, Layton Christian 0

Riverton 23, Pleasant Grove 17

Altamont 27, Wayne 0

Manti 35, Emery 14

Box Elder 48, Pocatello (Idaho) 21

Tohatchi (N.M.) at Whitehorse

Saturday

Alta vs. Liberty (Nev.) in Las Vegas, 4:30 p.m.

Kahuku (Hawaii) vs. Bingham in Las Vegas, 9 p.m.

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