Thursday

Syracuse 24, Jordan 21

Friday

Altamont 7, Lyman (Wyo.) 6

Grantsville 42, Minico (Idaho) 28

Dixie 44, Lone Peak 30

Desert Hills 56, Salem Hills 10

Springville 32, Spanish Fork 29

Bingham 48, East 17

Payson 23, Carbon 14

Juab 14, Cedar City 3

Rock Point (Ariz.) at Whitehorse

Taylorsville 55, Stansbury 36

Alta 42, Woods Cross 7

Preston (Idaho) 27, Ogden 24

South Summit 57, Morgan 7

Provo 23, Westlake 14

Bear River 19, Box Elder 0

Beaver 17, Kanab 14

Monticello 44, Wayne 0

Highland 35, Layton 0

Timpanogos 55, Mountain View 13

Kearns 24, West Jordan 14

Weber 38, Roy 28

Uintah 16, Maple Mountain 13

Park City 15, Logan 7

American Leadership 17, Layton Christian 10

Mountain Crest 28, Wasatch 7

Sky View 49, Tooele 23

Hunter 19, Bountiful 9

Brighton 27, Hillcrest 14

West 33, Cyprus 21

Snow Canyon 30, Ridgeline 10

Union 27, North Sanpete 21

North Sevier 41, Gunnison Valley 14

Olympus 62, Granger 43

Grand County 57, Montezuma-Cortez (Colo.) 0

Milford 63, White Pine (Nev.) 0

Millard 14, Parowan 13

Clearfield 36, Cottonwood 3

Summit Academy 35, Emery 3

Duchesne 27, North Summit 12

Lehi 21, Pine View 14

Juan Diego 56, Judge Memorial 14

Timpview 34, American Fork 33

Delta 30, Manti 14

Northridge 34, Bonneville 7

Fremont 28, Pleasant Grove 27 in OT

Richfield 19, South Sevier 6

Helix (Calif.) 35, Herriman 0

Bear Lake (Idaho) 14, Rich 0

Viewmont 27, Davis 13

Bayfield (Colo.) 39, San Juan 0

Copper Hills 16, Ben Lomond 13 in OT

Christian (Calif.) 60, Hurricane 38

Skyridge 60, Murray 9

Corner Canyon 48, Riverton 7

Virgin Valley (Nev.) 31, Canyon View 12

Green Canyon 31, Shelley (Idaho) 21

Saturday

Sutter (Calif.) at Orem, 4 p.m.


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