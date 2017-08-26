Thursday
Friday
Altamont 7, Lyman (Wyo.) 6
Grantsville 42, Minico (Idaho) 28
Dixie 44, Lone Peak 30
Desert Hills 56, Salem Hills 10
Springville 32, Spanish Fork 29
Payson 23, Carbon 14
Juab 14, Cedar City 3
Rock Point (Ariz.) at Whitehorse
Taylorsville 55, Stansbury 36
Alta 42, Woods Cross 7
Preston (Idaho) 27, Ogden 24
South Summit 57, Morgan 7
Provo 23, Westlake 14
Bear River 19, Box Elder 0
Beaver 17, Kanab 14
Monticello 44, Wayne 0
Highland 35, Layton 0
Timpanogos 55, Mountain View 13
Kearns 24, West Jordan 14
Weber 38, Roy 28
Uintah 16, Maple Mountain 13
Park City 15, Logan 7
American Leadership 17, Layton Christian 10
Mountain Crest 28, Wasatch 7
Sky View 49, Tooele 23
Hunter 19, Bountiful 9
Brighton 27, Hillcrest 14
West 33, Cyprus 21
Snow Canyon 30, Ridgeline 10
Union 27, North Sanpete 21
North Sevier 41, Gunnison Valley 14
Olympus 62, Granger 43
Grand County 57, Montezuma-Cortez (Colo.) 0
Milford 63, White Pine (Nev.) 0
Millard 14, Parowan 13
Clearfield 36, Cottonwood 3
Summit Academy 35, Emery 3
Duchesne 27, North Summit 12
Lehi 21, Pine View 14
Timpview 34, American Fork 33
Delta 30, Manti 14
Northridge 34, Bonneville 7
Fremont 28, Pleasant Grove 27 in OT
Richfield 19, South Sevier 6
Helix (Calif.) 35, Herriman 0
Bear Lake (Idaho) 14, Rich 0
Viewmont 27, Davis 13
Bayfield (Colo.) 39, San Juan 0
Copper Hills 16, Ben Lomond 13 in OT
Christian (Calif.) 60, Hurricane 38
Skyridge 60, Murray 9
Corner Canyon 48, Riverton 7
Virgin Valley (Nev.) 31, Canyon View 12
Green Canyon 31, Shelley (Idaho) 21
Saturday
Sutter (Calif.) at Orem, 4 p.m.