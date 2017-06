Prep baseball: 2017 all-state team

The 2017 all-state baseball teams as voted on by the state's coaches. Each coach was invited to vote for the top players in his team's classification. Class 5A First team P • Seth Corry, Lone Peak P • Hayden Rosenkrantz, Cottonwood C • Christopher Rowan, Cottonwood 1B • Ben Rigby, Davis SS • Brock Watkins, Pleasant Grove 3B • Dom Fuller, Davis IF • Trell Morse, American Fork OF • Jaxon Knight, Davis OF • Drew Zimmerman, Lehi OF • Payton Freeman, Lone Peak Second team P • Anthony Durbano, Roy P • Justin Flinders, Fremont C • Jordan Harrop, Layton 1B • Nick Burdette, Bingham SS • Haze Hadley, Fremont IF • Drew Ferneau, Layton IF • Jason James, Lehi OF • Connor Hall, Riverton OF • Blunt, Hunter, Cottonwood OF • Ethan Udy, Northridge Honorable mention P • Derek Soffe, Bingham; Gage Edwards, Jordan; Jestin Schickel, Fremont; Peyton Jones, Bingham; Dylan Kranz, West Jordan C • Copper Hanson, Bingham; Kade Skeen, Fremont; Jack Hulce, Roy; Colton Easton, Lone Peak 1B • Eli Norman, Lone Peak SS • Jacob Shaver, Jordan; Rudy Casias, Syracuse 3B • Noah Hennings, Jordan IF • Zack Peterson, Riverton; Jake Porter, Northridge; Kru Flint, Roy; Logan Hooley, Pleasant Grove; Brody Perkes, Roy OF • Brevin Thon, Weber; Kyler Bush, Fremont Class 4A First team P • Tyler Cornish, Timpanogos P • Derik Eaquinto, Timpanogos C • Brendan Lacey, Skyline 1B • Tyson Ellis, Maple Mountain SS • Seth Kaelin, Skyline IF • Spencer Jones, Olympus UT • Briggs Newman, Spanish Fork OF • Cy Nielson, Spanish Fork OF • Jayden Sinju, Murray OF • Brady Brook, Spanish Fork Second team P • Jantzen Thorpe, Springville P • Charlie Fry, Springville C • Ryan Case, Uintah 1B • Jaxon Child, Springville SS • Tanner Argyle, Spanish Fork 3B • Conner Ebeling, Corner Canyon IF • Kyle Coburn, Salem Hills OF • Kaden Kunz, Salem Hills OF • Coleman Jacklin, Salem Hills OF • Davis Smuin, Uintah Honorable mention P • Jeff Sevy, Maple Mountain; Cade Burningham, Bountiful; Jake Hardman, Murray; Brock Beckstrom, Spanish Fork 1B • Harrison Creer, Olympus; Jace Shepherd, Skyridge SS • Dylan Rodriguez, Box Elder; Drew Staley, Murray 3B • Jack Boomer, Judge Memorial OF • Kevin Balser, Orem; Hunter Van Buren, Orem; Dawsen Hall, Maple Mountain Class 3A First team P • Tyson Fisher, Dixie P • Ryan Brady, Park City C • Ryke Erickson, Pine View 2B • Dustin Nyberg, Dixie SS • Austin Deming, Snow Canyon IF • Drew Thorpe, Desert Hills IF • Cadyn Clark, Canyon View OF • Jagun Leavitt, Pine View OF • Mitch McIntyre, Stansbury OF • Jamison Day, Snow Canyon Second team P • Jake Dahle, Bear River P • Kaler Yates, Dixie C • Payton Gross, Park City 2B • Wyatt Sorenson, Bear River SS • Alec Flemetakis, Hurricane IF • Easton Rex, Juan Diego IF • Cooper Rust, Juan Diego OF • Trey Winget, Desert Hills OF • Evan Jerome, Richfield OF • Payden Harrah, Dixie Honorable mention P • Marshall Pond, Bear River; Shaden Lazenby, Grantsville; Emmitt Hafen, Richfield; Dillon Larsen, Ridgeline C • Drake Lewis, Cedar 1B • Cannon Secrist, Snow Canyon; Cooper Vest, Dixie IF • Dawson Stiefel, Juan Diego OF • Dalton Gray, Juan Diego; Landon Jensen, Ridgeline; Dallen Kimball, Tooele; Dayton Dempsey, Dixie Class 2A First team P • Drew Hill, Gunnison Valley P • Josh Jones, Grand County C • Brayden Schultz, Grand County 1B • Caden Prisbey, Enterprise 2B • Derrik Fox, Kanab SS • Porter Dowell, South Sevier 3B • Gerrett Vander Linden, Summit Academy OF • Darron McClain, Manti OF • Tel Gardner, Emery OF • Kason Whitesides, Kanab Second team P • Porter Hollingshead, Beaver P • Kayden Boynton, Providence Hall C • Austin Davison, Rowland Hall 1B • Masen Ward, Grand County 2B • Brodee Tebbs, South Sevier SS • Matt Nelson, Manti IF • Carson Teeples, Millard OF • Kael Hardy, Delta OF • Jaden Mayne, Gunnison Valley UT • Jaxon Lee, San Juan Honorable mention P • Jaxon Newbold, Summit Academy; Layne Anderson, Kanab; Zach Jorgensen, Emery; Alec Williams, Grand County C • Gage Mogle, Gunnison Valley 1B • McCade Beck, Providence Hall; Ty Hill, Gunnison Valley 2B • Bruin Meador, Grand County 3B • Dillon Smith, Beaver; Kyle Peterson, Gunnison Valley; Cooper Roundy, South Sevier SS • Bayl'r Eldredge, San Juan IF • Brandon Dansie, South Summit; Easton Gordon, Emery OF • Jordan Blake, San Juan UT • Levi Randall, Enterprise; Zeb Jones, Enterprise