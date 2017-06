Prep softball: 2017 all-state teams

The 2017 all-state softball teams as voted on by the state's coaches. Each coach was invited to vote for the top players in his or her team's classification. Class 5A First team P • Kierstyn Ketchell, Fremont P • Mia Cullimore, Davis C • Kanadee Moore, Bingham 1B • Huntyr Ava, West 2B • Dayna Hokanson, Herriman SS • April Visser, Herriman 3B • Breah Ava, West OF • Paige Reynolds, Davis OF • Makaiya Gomez, Copper Hills OF • Keisha White, West Second team P • Nicole Wall, Bingham P • Ashtyn Bauerle, Syracuse C • Ashlyn Tingey, Weber 1B • Mikaela Thomson, Herriman 2B • Rylie Bennett, Fremont SS • Jazmyn Rollin, West IF • Kenzi Dorney, Bingham OF • Hanna Golder, Clearfield OF • Madyson Durrant, Viewmont UT • Tylor Comeau, Layton Honorable mention P • Mikala Ulibarri, West C • Kim Taylor, Taylor; Portia Price, Copper Hills; Ashlee Schriever, Syracuse; Asia Fauga, West 1B • Kaci Bobo, Copper Hills 2B • Alandra Finneman, Bingham SS • Perri Winterbottom, Clearfield; Carley Croshaw, Davis; Emery Marshall, Syracuse; Gabby Oliver, West Jordan 3B • Shayna Alofipo, Herriman; Brooklyn Barrus, Mountain Crest Class 4A First team P • Summer Stensgard, Uintah P • Cambrie Hazel, Spanish Fork C • Whitnee Alexander, Uintah 1B • Alexis Poulsen, Cyprus 2B • Brylee Marziale, Box Elder SS • Sydney Wilson, Maple Mountain 3B • Rylee Harris, Springville OF • Brooke Brown, Woods Cross OF • Jordyn Bate, Spanish Fork OF • Preslee Jensen, Murray Second team P • Aubrie Paulsen, Orem P • Angel Valdez, Kearns C • Brylee Rudd, Spanish Fork 1B • Marissa Dale, Timpanogos SS • Mary Fredricksen, Springville IF • Taylor Sorensen, Box Elder IF• Tristin Evans, Kearns OF • Ali Jennings, Murray OF • Libbie Hawker, Bountiful OF • McKell Stone, Spanish Fork Honorable mention P • Bailie Singleton, Corner Canyon C • Natalie Sumsion, Springville; Avery Reynolds, Maple Mountain; Riley Newbold, Cyprus 2B • Gabby Beckstrom, Spanish Fork; Aislyn Sharp, Spanish Fork; Cheyanne Gates, Corner Canyon SS • Barrett Jessop, Skyline; Kassidy Callahan, Uintah 3B • McHailee Danner, Bountiful; Josee Haycock, Corner Canyon; Mallory Barber, Spanish Fork Class 3A First team P • Kapri Toone, Bear River P • Alese Casper, Grantsville C • Brayle Crosman, Grantsville 1B • Mailee Jensen, Ridgeline 2B • Lindsey Allie, Stansbury SS • Dream Weaver, Cedar IF • Bostick, Madison, Union OF • Taylei Williams, Juab OF • Mya Washington, Ridgeline OF • Mercedes Call, Bear River Second team P • Brianna St. Clair, Desert Hills P • Kameryn Grover, Tooele C • Ashley Hess, Bear River 1B • Reannon Justice, Grantsville 2B • Taylor Fox, Bear River SS • Payton Hammond, Tooele 3B • Madisyn Christensen, Richfield OF • Kelsey Hyatt, Canyon View OF • Sophie Wilcox, Desert Hills OF • Amber Lujan, Tooele Honorable mention P • Bryton Holyoak, Cedar; Aaliyah Bass, Juan Diego C • Bela Sedillo, Juan Diego; Lyndsey Anderson, Ridgeline; Kaitlynn Sperry, Juab; McKenzie Worthington, Dixie 1B • Rylee Ricks, Stansbury; Pua Johnson, Cedar SS • Hannah Butler, Grantsville; Addelyn Brotherson, North Sanpete; Lynsey Valverde, Bear River 3B • Kylee Leach, Grantsville IF • Preslee Gates, Snow Canyon OF • Addison Smith, Grantsville; Tyler Thornton, Ridgeline; Denim Henkel, Cedar; Kambree Christiansen, Stansbury; Jaiden Smith, Hurricane Class 2A First team P • Hannah Peterson, South Summit P • JaCoy Christensen, Beaver C • Jaida Shaw, Manti 1B • Halle Drake, Enterprise SS • Lacy Drake, Enterprise IF • Elise Bush, South Summit IF • Abbey Yardley, Beaver OF • Emily Brackett, Gunnison Valley OF • Jerusha Miner, Gunnison Valley OF • Meg Larsen, Manti Second team P • McKenna Rowell, Millard P • Allie Laub, Enterprise C • Tavy Gale, Beaver 1B • Sammi Rogers, South Summit 2B • Madison Cox, Manti SS • Autumn Rogerson, Parowan IF • Maddi Stokes, Altamont OF • Abcdee Berg, South Summit OF • Tori Phelps, Enterprise OF • Allie Cordero, Summit Academy Honorable mention P • Savannah Hansen, South Sevier; Tia Shumway, Grand County; Kaylie Grant, Duchesne; Kosha Reidhead, Kanab C • Nicole Fitzgerald, South Summit; Megan Rasmussen, Millard; Lexie Alder, Manti 1B • Sydnee Gillins, Beaver; Brielle Thacker, Altamont 2B • Paige Stevenson, Altamont; Cassidy Hortin, South Summit SS • Tayler Brackett, Gunnison Valley 3B • Kindy Christensen, Enterprise; Gracey Gardner, Altamont