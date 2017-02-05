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Patriots and Tom Brady win incredible fifth Super Bowl title, rally past Falcons 34-28 in overtime

By Barry Wilner The Associated Press
First Published      Updated 1 minute ago
Patriots 34, Falcons 28, OT » New England trailed 28-3 in third quarter before miraculous rally.
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Houston • Tom Brady led one of the greatest comebacks in sports history highlighted by an unbelievable Julian Edelman catch that helped lift New England from a 25-point hole against the Atlanta Falcons to the Patriots' fifth Super Bowl victory, the first ever in overtime.

The Patriots scored 19 points in the final quarter, including a pair of 2-point conversions, then marched relentlessly to James White's 2-yard touchdown run in overtime to beat the Atlanta Falcons 34-28 Sunday night.

Brady, the first quarterback with five Super Bowl rings, guided the Patriots (17-2) through a tiring Atlanta defense for fourth-quarter touchdowns on a 6-yard pass to Danny Amendola and a 1-yard run by White, which came with 57 seconds remaining in regulation. White ran for the first 2-pointer and Amendola did the deed with a reception on the second.

Brady, winning Super Bowl MVP for a record fourth-time, finished 43 for 62, the most attempts in Super Bowl history, for 466 yards, also a record, and two touchdowns.

"You know, we all brought each other back," Brady said. "We never felt out of it. It was a tough battle. They have a great team. I give them a lot of credit. We just made a few more plays than them."

Before the stunning rally — New England already held the biggest comeback in the final period when it turned around a 10-point deficit to beat Seattle two years ago — the Falcons (13-6) appeared poised to take their first NFL championship in 51 seasons. Having never been in such a pressurized environment, their previously staunch pass rush disappeared, they stumbled on offense and Brady tore them apart.

"Deflategate" far behind them, Brady and coach Bill Belichick won their 25th postseason game, by far a record. The Falcons added to Atlanta's long history of pro sports frustration.

Belichick became the first coach with five Super Bowl crowns.

The Patriots won the coin toss for overtime and it was no contest. Brady completed six passes against an overmatched Falcons secondary. A pass interference call took the ball to the 2, and White scooted to his right and barely over the goal line.

His teammates streamed off the sideline to engulf White as confetti streamed down from the NRG Stadium rafters.

It was almost an impossible dream for the Patriots a bit earlier. But helped by Matt Ryan's fumble on a sack, a Edelman's catch off of a defender's shoe, and Brady's passing, they never stopped coming.

White scored three touchdowns and had 14 receptions for 110 yards, but Brady hit seven different receivers.

Until the Patriots took charge with their late surge, league MVP Ryan was outplaying Brady. It didn't last.

Atlanta's string of touchdowns on its opening drive ended at eight, though Devonta Freeman sprinted for 37 yards on the Falcons' first offensive play. The drive was stunted when Ryan was sacked by Trey Flowers, New England's leader in that category.

Then it was Atlanta's D that went sacks-happy, getting two on the Patriots' next drive in what would be a scoreless opening quarter. Who expected that? Well, New England has not scored a point in the first 15 minutes in Brady's seven Super Bowls.

It sure looked as if the Patriots would get on the board immediately in the second period as Brady and Edelman connected twice for 40 yards. But Blount's fumble turned the momentum to the Falcons, who then took their biggest lead in a Super Bowl — yeah, we know, they have been here only twice — on Freeman's 5-yard run to cap a quick 71-yard drive on which Jones came alive.

Jones showed why he is an All-Pro receiver with a tough leaping catch over the middle for 19 yards, then got open on the sideline for 23. Freeman did the rest.

Before New England could catch its breath, Ryan had the Falcons up by 14. Using the no-huddle attack to perfection, he threw for 51 yards on a 52-yard drive, hitting Hooper with a pinpoint pass in the left side of the end zone.

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AT A GLANCE

Boxscore

Patriots 0 3 6 19 6 — 34

Falcons 0 21 7 0 0 — 28

Second Quarter

Atl » Freeman 5 run (Bryant kick), 12:15.

Atl » Hooper 19 pass from M.Ryan (Bryant kick), 8:48.

Atl » Alford 82 interception return (Bryant kick), 2:21.

NE » FG Gostkowski 41, :02.

Third Quarter

Atl » T.Coleman 6 pass from M.Ryan (Bryant kick), 8:31.

NE » White 5 pass from Brady (kick failed), 2:06.

Fourth Quarter

NE » FG Gostkowski 33, 9:44.

NE » Amendola 6 pass from Brady (White run), 5:56.

NE » White 1 run (Amendola pass from Brady), :57.

Overtime

NE » White 2 run, 11:02.

Attendance » 70,807.

NE Atl

First downs 37 17

Total Yards 546 344

Rushes-yards 25-104 18-104

Passing 442 240

Punt Returns 4-39 1-0

Kickoff Returns 1-20 5-42

Interceptions 0-0 1-82

C-A-I 43-63-1 17-23-0

Sacked-Yards 5-24 5-44

Punts 4-41.5 6-47.0

Fumbles-Lost 1-1 1-1

Penalties-yards 4-23 9-65

Possession 40:31 23:27

Individual Statistics

Rushing » New England, Blount 11-31, White 6-29, Lewis 6-27, Brady 1-15, Edelman 1-2. Atlanta, Freeman 11-75, T.Coleman 7-29.

Passing » New England, Brady 43-62-1-466, Edelman 0-1-0-0. Atlanta, M.Ryan 17-23-0-284.

Receiving » New England, White 14-110, Amendola 8-78, Mitchell 6-70, Edelman 5-87, Bennett 5-62, Hogan 4-57, Lewis 1-2. Atlanta, Ju.Jones 4-87, Gabriel 3-76, Hooper 3-32, Freeman 2-46, Sanu 2-25, DiMarco 2-12, T.Coleman 1-6.

Missed Field Goals » None.

Super Bowl Champions

2017— New England (AFC) 34, Atlanta (NFC) 28, OT

2016 — Denver (AFC) 24, Carolina (NFC) 10

2015 — New England (AFC) 28, Seattle (NFC) 24

2014 — Seattle (NFC) 43, Denver (AFC) 8

2013 — Baltimore (AFC) 34, San Francisco (NFC) 31

2012 — N.Y. Giants (NFC) 21, New England (AFC) 17

2011 — Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25

2010 — New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17

2009 — Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23

2008 — N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14

2007 — Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17

2006 — Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10

2005 — New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21

2004 — New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29

2003 — Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21

2002 — New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17

2001 — Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7

2000 — St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16

1999 — Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19

1998 — Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24

1997 — Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21

1996 — Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17

1995 — San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26

1994 — Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13

1993 — Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17

1992 — Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24

1991 — N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19

1990 — San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10

1989 — San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16

1988 — Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10

1987 — N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20

1986 — Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10

1985 — San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16

1984 — L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9

1983 — Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17

1982 — San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21

1981 — Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10

1980 — Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19

1979 — Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31

1978 — Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10

1977 — Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14

1976 — Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17

1975 — Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6

1974 — Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7

1973 — Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7

1972 — Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3

1971 — Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13

1970 — Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7

1969 — N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7

1968 — Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14

1967 — Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10

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