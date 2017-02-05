Patriots and Tom Brady win incredible fifth Super Bowl title, rally past Falcons 34-28 in overtime

AT A GLANCE
Boxscore
Patriots 0 3 6 19 6 — 34
Falcons 0 21 7 0 0 — 28
Second Quarter
Atl » Freeman 5 run (Bryant kick), 12:15.
Atl » Hooper 19 pass from M.Ryan (Bryant kick), 8:48.
Atl » Alford 82 interception return (Bryant kick), 2:21.
NE » FG Gostkowski 41, :02.
Third Quarter
Atl » T.Coleman 6 pass from M.Ryan (Bryant kick), 8:31.
NE » White 5 pass from Brady (kick failed), 2:06.
Fourth Quarter
NE » FG Gostkowski 33, 9:44.
NE » Amendola 6 pass from Brady (White run), 5:56.
NE » White 1 run (Amendola pass from Brady), :57.
Overtime
NE » White 2 run, 11:02.
Attendance » 70,807.
NE Atl
First downs 37 17
Total Yards 546 344
Rushes-yards 25-104 18-104
Passing 442 240
Punt Returns 4-39 1-0
Kickoff Returns 1-20 5-42
Interceptions 0-0 1-82
C-A-I 43-63-1 17-23-0
Sacked-Yards 5-24 5-44
Punts 4-41.5 6-47.0
Fumbles-Lost 1-1 1-1
Penalties-yards 4-23 9-65
Possession 40:31 23:27
Individual Statistics
Rushing » New England, Blount 11-31, White 6-29, Lewis 6-27, Brady 1-15, Edelman 1-2. Atlanta, Freeman 11-75, T.Coleman 7-29.
Passing » New England, Brady 43-62-1-466, Edelman 0-1-0-0. Atlanta, M.Ryan 17-23-0-284.
Receiving » New England, White 14-110, Amendola 8-78, Mitchell 6-70, Edelman 5-87, Bennett 5-62, Hogan 4-57, Lewis 1-2. Atlanta, Ju.Jones 4-87, Gabriel 3-76, Hooper 3-32, Freeman 2-46, Sanu 2-25, DiMarco 2-12, T.Coleman 1-6.
Missed Field Goals » None.
Super Bowl Champions
2017— New England (AFC) 34, Atlanta (NFC) 28, OT
2016 — Denver (AFC) 24, Carolina (NFC) 10
2015 — New England (AFC) 28, Seattle (NFC) 24
2014 — Seattle (NFC) 43, Denver (AFC) 8
2013 — Baltimore (AFC) 34, San Francisco (NFC) 31
2012 — N.Y. Giants (NFC) 21, New England (AFC) 17
2011 — Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25
2010 — New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17
2009 — Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23
2008 — N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14
2007 — Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17
2006 — Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10
2005 — New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21
2004 — New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29
2003 — Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21
2002 — New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17
2001 — Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7
2000 — St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16
1999 — Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19
1998 — Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24
1997 — Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21
1996 — Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17
1995 — San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26
1994 — Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13
1993 — Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17
1992 — Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24
1991 — N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19
1990 — San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10
1989 — San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16
1988 — Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10
1987 — N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20
1986 — Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10
1985 — San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16
1984 — L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9
1983 — Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17
1982 — San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21
1981 — Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10
1980 — Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19
1979 — Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31
1978 — Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10
1977 — Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14
1976 — Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17
1975 — Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6
1974 — Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7
1973 — Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7
1972 — Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3
1971 — Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13
1970 — Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7
1969 — N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7
1968 — Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14
1967 — Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10