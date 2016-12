Prep football: 2016 Coaches’ All-State Teams

CLASS 5A FIRST TEAM Cammon Cooper • Lehi, Jr., QB Riley Smith • Davis, Sr., RB Austin Freeman • Fremont, Sr., RB Haze Hadley • Fremont, Sr., WR Spencer Curtis • Jordan, Sr., WR Carson Terrell • Lehi, Sr., TE Michael Richardson • American Fork, Sr., OL Bryson Olsen • Fremont, Sr., OL Ryan Schoen • Lone Peak, Sr., OL Cole Clemens • Bingham, Sr., OL Ethan Schofield • Lone Peak, Sr., OL Thomas Rossi • Lone Peak, Sr., K Seth Larsen • Lone Peak, Sr., DL Langi Tuifua • Bingham, Sr., DL Lorenzo Fauatea • Hunter, Sr., DL Wynton Lamar • Roy, Sr., DL Riley Haderlie • Sky View, Sr., LB Sione Lund • Brighton, Sr., LB A.J. Arrington • Lone Peak, Sr., LB Brennon Jones • Syracuse, Sr., DB Daniel Loua • Bingham, Sr., DB Noah Vaea • Herriman, Sr., DB Ammon Hannemann • Lone Peak, Sr., DB Ethan Udy • Northridge, Sr., ATH SECOND TEAM Crew Wakley • Jordan, Jr., QB Jackson McChesney • Lone Peak, Sr., RB Amata Tavai • Granger, Sr., RB Tyler MacPherson • Lone Peak, Sr., WR Isiah Jackson • Jordan, Sr., WR Colter Wilde • Fremont, Sr., TE Dylan Tucker • Layton, Sr., OL JoeJoe Tufele • Roy, Sr., OL Nathan Marin • Syracuse, Sr., OL Tayton Smoot • Pleasant Grove, Sr., OL Salatielu Tiatia • Hunter, Sr., OL Kyler Erickson • Sky View, Sr., K Tyler Trotter • Pleasant Grove, Jr., DL Jay Tufele • Bingham, Sr., DL Preston Lewis • Lone Peak, Sr., DL Heneli Avendano • Jordan, Sr., DL Tucker Bartels • Syracuse, Jr., LB Ryan Orton • Northridge, Sr., LB Brandon Bowen • American Fork, Sr., LB William Overstreet • Lehi, Jr., DB Angel Arvizo • Roy, Sr., DB N.J. Mo'o • Syracuse, Sr., DB A.J. Jaecke • American Fork, Sr., DB Dakota Hansen • Lone Peak, Sr., ATH HONORABLE MENTION Saxton Morby • Fremont, Sr., QB Jahvontay Smith • Bingham, Sr., RB Pastor James Lewis • Taylorsville, Sr., RB Brevin Dean • Weber, Sr., WR Brayden Cosper • Bingham, Jr., WR Dallin Holker • Lehi, Jr., TE Cline Chatterton • Davis, Sr., OL Josh Child • Viewmont, Sr., OL Jace Andersen • Lehi, Jr., OL Zach Moore • Lone Peak, Sr., OL Logan Sagapolu • Copper Hills, So., OL Kade Lever • Bingham, Sr., K Tayler Katoa • Layton, Sr., DL Simote Pepa • Bingham, So., DL Tee Tonga • Granger, Jr., DL Talavou Fitisemanu • Lone Peak, Jr., DL Brandon Folau • Jordan, So., LB Chase Storey • Roy, Sr., LB Josh Powell • Mountain Crest, Jr., LB Tongi Langi • Bingham, Sr., DB Tama Wilson • Taylorsville, Sr., DB Shamon Willis • Westlake, Sr., DB Jake Udy • Sky View, Sr., DB Alex Lindsey • American Fork, Sr., ATH CLASS 4A FIRST TEAM Will Dana • Alta, Jr., QB Josh Davis • Alta, Sr., RB Jaylen Warren • East, Sr., RB Ty Jones • Provo, Sr., WR Brennen Rymer • Springville, Sr., WR Zach Engstrom • Alta, Jr., WR Andrew Slack • Springville, Sr., OL Paul Maile • East, Jr., OL Taki Vakalahi • East, Sr., OL Chandler Dolphin • Alta, Sr., OL Pate Langi • East, Sr., OL Conner Ebeling • Corner Canyon, Jr., K Jordan Lolohea • East, Sr., DL Junior Mulipola • Springville, Sr., DL Fusi Teisina • East, Sr., DL Garred Blanthorn • Maple Mountain, Sr., DL Sati Tu'uhetaufa • East, Sr., LB Ben Bywater • Olympus, Sr., LB M.J. Tafisi • Alta, Jr., LB Journey BuBa • Kearns, Jr., DB Jake Boren • Highland, Sr., DB Karter Shaw • Maple Mountain, Sr., DB Christian Condon • Olympus, Sr., DB Tyler Eteuati • East, Sr., ATH SECOND TEAM Jantsen Thorpe • Springville, Sr., QB Payton Kelepolo • Springville, Sr., RB Sese Felila • Kearns, Jr., RB Kyle Van Leeuwen • Timpview, Sr., WR Wyatt Parkinson • Skyridge, Sr., WR Hayden Harrison • Alta, Sr., WR Jake Fuhriman • Olympus, Sr., OL Carter Udy • Box Elder, Sr., OL Michael Pacheco • Kearns, Jr., OL Kade Roberts • Olympus, Sr., OL Walker Holgreen • Woods Cross, Sr., OL Kaden Leonard • Kearns, Sr., K Mata Hola • Alta, Sr., DL Cameron Latu • Olympus, Jr., DL Zach Mower • Maple Mountain, Sr., DL Jackson Cravens • Timpview, Jr., DL Jackson Murphy • Springville, Sr., LB Viliami Kolomalu • Springville, Sr., LB Vili Wolfgramm • Salem Hills, Sr., LB Sawyer Pierce • Olympus, Sr., DB Chaz Ah You • Timpview, Sr., DB A.J. Iloa • East, Sr., DB Trayton Keyes • Highland, Jr., DB Tevita Ika • Provo, Sr., ATH HONORABLE MENTION Spencer Jorgensen • Provo, Sr., QB Lilo Clark • Highland, Sr., RB Jeremy Sperry • Woods Cross, Sr., RB Colton Lawson • Corner Canyon, Jr., WR Puka Nacua • Orem, So., WR Zach Gunn • Box Elder, Sr., TE Corbin Hampton • Skyridge, Sr., OL Setima Malieitulua • Alta, Sr., OL Dawson Purcell • Bountiful, Sr., OL Jacob Palu • Timpview, Sr., OL Colton Pulver • Highland, Sr., OL Taggart Durrant • Maple Mountain, Sr., K Izzy Vaifoou • Highland, Sr., DL T.J. Palu • Cyprus, Sr., DL Moa Heimuli • East, Jr., DL Chandler Mitchell • Provo, Sr., DL Chase Thatcher • Olympus, Sr., LB Helaman Su'esu'e • East, Sr., LB Brock Hardy • Box Elder, Jr., LB Peyton Pond • Maple Mountain, Sr., DB Zach Alsop • Alta, Sr., DB Jaxon Peck • Skyridge, So., DB Bennett Hullinger • Springville, Sr., DB James Pembroke • Highland, Sr., ATH CLASS 3AA FIRST TEAM Jacob Barben • Dixie, Jr., QB Nephi Sewell • Desert Hills, Sr., RB Jacob Mpungi • Pine View, Jr., RB Hobbs Nyberg • Dixie, Jr., WR Deontay Nish • Ben Lomond, Sr., WR Logan Hokanson • Desert Hills, Sr., WR Tyler Heaton • Pine View, Sr., OL Penei Sewell • Desert Hills, Jr., OL Jaren Wilson • Tooele, Sr., OL Quaid Murray • Cedar, Sr., OL Houston Stapley • Desert Hills, Sr., OL Kolton Barber • Snow Canyon, Sr., K Bundy Sewell • Desert Hills, Sr., DL Tyson Fisher • Dixie, Jr., DL Josh Madsen • Bear River, Sr., DL Sitiveni Havili • Stansbury, Sr., DL Levani Damuni • Ridgeline, Sr., LB Christian Reis • Pine View, Jr., LB Jade Bulloch • Cedar, Sr., LB Payton Wilgar • Dixie, Jr., DB Dylan Hendrickson • Pine View, Sr., DB Gunner Sorensen • Bear River, Sr., DB Ryan Hoppie • Desert Hills, Sr., DB Angelo Rios • Ben Lomond, Sr., ATH SECOND TEAM Spencer Zur • Park City, Sr., QB Lincoln Powers • Tooele, Sr., RB Matt McIntyre • Stansbury, Sr., RB Collin Zur • Park City, Sr., WR Beau Pederson • Park City, Jr., WR Lance Mandrigues • Pine View, Sr., WR Slate Grosgreutz • Tooele, Sr., OL Wyatt Brinkerhoff • Snow Canyon, Sr., OL Dylan Mott • Stansbury, Sr., OL Tim Miles • Dixie, Sr., OL Zach Spendlove • Pine View, Sr., OL Connor Brooksby • Pine View, So., K Jordan Watson • Bear River, Sr., DL Quando Ieremia • Hurricane, Sr., DL Eli Alford • Park City, Sr., DL Mason Fiefia • Ridgeline, Sr., DL Malakai Fakahua • Dixie, Sr., LB Koby Pope • Ridgeline, Jr., LB Jeno Bins • Tooele, Jr., LB Jace Perry • Logan, Jr., DB Josh Leakehe • Tooele, Sr., DB Parker Ence • Snow Canyon, Sr., DB Ryan Moody • Stansbury, Sr., DB Marco Jordan • Desert Hills, Sr., ATH HONORABLE MENTION Ryan Javines • Pine View, Jr., QB McCoy Didericksen • Stansbury, Jr., RB Ryan Kenny • Judge Memorial, Sr., RB Tyler Shea • Park City, Jr., WR Michael Moten • Pine View, Jr., WR Derek Ball • Cedar, Sr., WR Gavyn Begay • Dixie, Sr., OL Dane MacGregor • Ben Lomond, Jr., OL Caleb Lawver • Ridgeline, Sr., OL Lorenzo Chairez • Bear River, Sr., OL Makayden Kent • Bear River, Jr., OL Eli Shovan • Tooele, Jr., K Brooks Maile • Pine View, So., DL Tehron Wallentine • Ridgeline, Sr., DL Zach Dean • Tooele, Sr., DL Tyler Warner • Desert Hills, Sr., DL Bailey Gray • Cedar, Sr., LB Andreas Cordova • Judge Memorial, Sr., LB Clayton Stanworth • Stansbury, Sr., LB Mike Dunn • Tooele, Sr., DB Bryken Jensen • Bear River, Sr., DB Zack Showell • Bear River, Sr., DB Nathan Oakden • Ridgeline, Sr., DB Quinn Kiser • Desert Hills, Sr., ATH CLASS 3A FIRST TEAM Ryker Osborne • Juab, Sr. QB Payton Bowring • Juab, Sr., RB Ryan Baker • Juan Diego, Sr., RB Mason Mangelson • Juab, Sr., WR Gavin Eyre • Grantsville, Sr., WR Kolton Butler • Emery, Sr., WR Sam Tiatia • Manti, Sr., OL Ashton Seely • Juab, Sr., OL Hunter Beddoes • Morgan, Sr., OL Brett Walker • Delta, Sr., OL Daxton Anderson • Delta, Sr., OL Alex Saunders • Juan Diego, Jr., K Inoke Kaufusi • Union, Sr., DL Cade Moore • Morgan, Sr., DL Seth Dabb • Canyon View, Sr., DL Jack Duston • Delta, Sr., DL Burke Boman • Grantsville, Sr., LB Nic Bianchi • Juan Diego, Sr., LB Mac Stevens • Manti, Sr., LB Marshall Dotson • Manti, Sr., DB Conley Breshears • Morgan, Sr., DB Jason Hatch • Delta, Sr., DB J.D. Ahlstrom • Juan Diego, Sr., DB Austin Francis • Morgan, Sr., ATH SECOND TEAM Zach Hoffman • Juan Diego, Jr., QB Dallin Draper • Delta, Jr., RB Kobe Faimalo • Emery, Sr., RB Trevor Burton • Delta, Jr., WR Austin Elsmore • Juab, Sr., WR Jakota Snow • Juab, Sr., WR Connor Dumont • Juan Diego, Sr., OL Koby Butler • Emery, Sr., OL Cason Messersmith • Juab, Sr., OL Colton Jeffery • Morgan, Sr., OL Coleman Miles • Union, Sr., OL Walker Ludlow • Juab, Sr., K Ty Mecham • Emery, Sr., DL Kyle Abundo • Juan Diego, Jr., DL Dallen Smith • Canyon View, Sr., DL Chase Fowles • Delta, Jr., DL Ryland Day • Delta, Sr., LB Stone Azarcon • Juan Diego, Sr., LB Owen Pentz • Morgan, Sr., LB Lucas Pino • Juan Diego, Sr., DB Coletyn Curtis • North Sanpete, Sr., DB Reygan Riding • Delta, Sr., DB Logan Cox • Emery, Sr., DB Riley Smith • Grantsville, Sr., ATH HONORABLE MENTION Alex White • Juab, Jr., RB Andy Floyd • Grantsville, Sr., WR Logan Labrum • Emery, Sr., OL Chase Trussell • Morgan, Jr., OL Moroni Shumway • Richfield, Sr., OL Chase Jewkes • Emery, Sr., OL Quinn Brown • Juan Diego, Jr., OL Carson Flitton • Morgan, So., K Mike Alder • Manti, Sr., DL Jonah Bartley • Grantsville, Sr., DL Haden Poulson • North Sanpete, Sr., DL Shawn Ashworth • North Sanpete, Sr., DL Porter Miller • Canyon View, Jr., LB Christian Llamas • Union, Sr., LB Tanner Rasmussen • Manti, Jr., LB Isaiah Shearer • Canyon View, Sr., DB Brennan Norman • Morgan, Sr., DB Brandon Cahoon • Delta, Sr., DB Brady Arbon • Grantsville, Jr., DB Nate Olson • Carbon, Jr., ATH CLASS 2A FIRST TEAM Dillon Smith • Beaver, Sr., RB/LB Jordan Hardy • Beaver, Sr., QB/SS McCoy Bergstrom • Beaver, Sr., LB Nic Beasley • South Summit, Sr., QB Parker Grajek • South Summit, Jr., WR/DB Jordan Blake • San Juan, Sr., DB Kavika Su'esu'e • San Juan, Sr., LB/RB Isaac Hamilton • Summit Academy, Sr., QB Baylor Harding • Summit Academy, Sr., WR Jesus Morales • Enterprise, Sr., OL/LB Tristan Woolstenhulme • North Summit, Sr., RB/LB Tyson Chisholm • South Sevier, So., RB/LB Brayden Schultz • Grand, Jr., QB/FS James Walker • Summit Academy, Sr., OL/DL Broughton Flygare • South Summit, Sr., OL/DL Logan Rex • North Summit, Sr., OL/LB Kyler White • Gunnison, Sr., WR/LB Jaxon Lee • San Juan, Sr., LB/TE Austin Carter • Beaver, Jr., OL/DL Jayson Holt • Enterprise, Sr., QB/DB Braxton Vakautakakala • South Sevier, Sr., OL/DL Tyce Raddon • Beaver, Jr., RB/LB Brandon Dansie • South Summit, Sr., WR/DB John Oswald • Enterprise, Sr., WR/LB SECOND TEAM Conner Palmer • San Juan, Sr., OL/DL Lucas Giddings • San Juan, Sr., OL/DL Jaxson Sargent • South Summit, Jr., OL/LB Colton Leos • Beaver, Sr., RB/LB Caleb Koopmans • Enterprise, Sr., RB/DL Taylor MacDonald • Beaver, Sr., WR Randin Pentz • North Summit, Sr., RB/LB Walter LeBaron • Beaver, Jr., TE/DL Hunter Anderson • Millard, Sr., OL/LB Kris Keeran-Edwards • Gunnison, Jr., QB Dakota Johnson • Grand, Jr., WR/LB Riley Bayles • South Summit, Jr., RB/LB Jeb Denos • Summit Academy, Sr., RB/DB Brady Tullis • Enterprise, Sr., OL/DL Akir Rowe • North Sevier, Sr., OL/DL Zach Brown • San Juan, Sr., DL/OL Jesse Hooper • Summit Academy, Jr., OL/DL Cooper Roundy • South Sevier, Sr., LB/TE Porter Dowell • South Sevier, Sr., WR/DB Nick Downard • Grand, Jr., RB/LB Cache Larsen • North Summit, Sr., OL/LB Cole Peterson • North Summit, Sr., OL/LB Buddy Gardner • South Sevier, Sr., LB/RB Aaron Bailey • Summit Acadmey, Sr., LB/TE HONORABLE MENTION Dallin Short • American Leadership, Sr., RB/DB Traeson Hatch • Gunnison, Sr., OL/LB Peter Shumway • San Juan, Sr., DL/OL Clayton Gillins • Beaver, Sr., OL/DL Bayl'r Eldredge • San Juan, Jr., LB/WR Brady Howard • South Summit, Sr., OL Porter Hollingshead • Beaver, Jr., RB/DB Brody Munoz • Beaver, Jr., OL/DL Ryan Holt • Enterprise, Jr., WR/DB Stetson Robinson • Enterprise, Sr., OL/DL Daniel Whitaker • Millard, Sr., OL/DL Keegan Stracher • South Summit, Jr., WR/DB Treyden Young • Beaver, Sr., WR/DB Canyon Caldwell • Gunnison, Sr., WR/DB Porter Fox • South Summit, Jr., OL/DL Tyler Coleman • North Summit, Sr., TE/DL Dillon Lund • Millard, So., OL/LB Noah Porter • North Sevier, Sr., RB/DL Brooks Mickelsen • North Sevier, Jr., WR/DB Christian Martinez • North Summit, Sr., RB/DB Parker Clawson • Summit Academy, So., WR/DB Jarrett Reidhead • Grand, So., RB/DL Jay McDonald • San Juan, Sr., LB/RB Jared Smith • Grand, Jr., OL/DL CLASS 1A FIRST TEAM Steven Skewes • Duchesne, Sr., RB/LB Weston Poulson • Duchesne, Sr., RB/LB Aaron Verduzco • Duchesne, Sr., OL/DL Chad Lewis • Duchesne, Sr., WR/DB Monte Glover • Kanab, Sr., WR/DB Derrik Fox • Kanab, Sr., OL/LB Layne Anderson • Kanab, Sr., WR/DB Payson Willis • Rich, Sr., OL/DL Riley Ostler • Rich, Sr., RB/DB Ty Netto • Milford, Jr., RB/DB Trae Williamson • Milford, Jr., OL/LB Pedro Silva • Layton Christian, Sr., WR/DB Zach Hansen • Altamont, Jr., QB/LB Sam Nipp • Diamond Ranch, Sr., LB/OL Shandon Bradford • Monticello, Sr., RB/LB Kenyen Kielbasa • Duchesne, Sr., OL/LB Jaren Mortensen • Duchesne, Jr., TE/DB Morgan Barton • Kanab, Sr., OL/DL Kason Whitesides • Kanab, Sr., WR/DB Nik Wallentine • Rich, Sr., WR/LB Jaxon Davis • Milford, Jr., RB/LB Christian Moffo • Layton Christian, Sr., LB/RB Jack Dowdell • Diamond Ranch, Sr., RB/LB Bryson Barnes • Milford, Fr., QB/LB SECOND TEAM Jack Roberts • Duchesne, Jr., OL/DL Kade Lamborn • Duchesne, Jr., OL/DL Ammon Graehl • Duchesne, Sr., DB/RB Tavin Ott • Kanab, Jr., QB Treg Reidhead • Kanab, Sr., RB/LB Parker Collins • Kanab, Jr., TE/LB Kennen Clark • Rich, Jr., RB/LB Porter Weston • Rich, Jr., OL/DL Stetson Wright • Milford, Jr., WR/DB Colban Henry • Milford, Sr., OL Dustin Moffo • Layton Christian, So., RB/LB Jarryd Taylor • Layton Christian, Sr., OL/DL Nick Depumpo • Diamond Ranch, WR/DB Kaelin Kyles • Diamond Ranch, Sr., RB/LB Dillon Soode • Altamont, Sr., OL/DL Andrew Brotherson • Altamont, Sr., OL/DL Paul Ocanda • Monticello, Sr., OL/LB Talon Black • Monticello, Sr., WR/DB Ethan Guymon • Parowan, Jr., RB Nathan Goodman • Parowan, Sr., DB Barlow Pace • Wayne, Jr., LB/RB Calvert Taylor • Wayne, Jr., DL/OL Brayson Wilcox • Monticello, Jr., QB/DL Jaden Larsen • Rich, Sr., OL/DL