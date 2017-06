Who’s running for election in Salt Lake County cities?

Incumbent mayoral candidates are marked with (i) Alta mayor Jon Fay II Harris Sondak Alta Council at large Margaret Bourke Cliff Curry Bluffdale mayor Derk Powell Timothy (i) Bluffdale Council at large Wendy W. Aston Ulises Flynn Mark R. Hales Alan Jackson Connie Robbins Bluffdale Council at large Courtney Hansen Dave Kallas Nancy Lord Carson L. Mitchell Cottonwood Heights mayor Tim Hallbeck Mike Peterson Edward A. Schwartz Cottonwood Heights Council 3 Tali Bruce Tonia Dalton Michael Larry Hanson Cottonwood Heights Council 4 Theodore "Ted" Boyer Eric Rijk Kraan Christine Wastson Mikell Aaron Lee Thompson Draper mayor Troy Martinez Troy K. Walker (i) Michele Weeks Draper Council at large Jeff Graham Mike Green Hubert Huh Tasha Lowery William E. Rappleye Dan Wheatley Herriman mayor Joe Darger David H. Howe David Watts Coralee Wessman-Moser Herriman Council 2 Melissa John Jared D. Richardson Clint Smith Doug Tolley Herriman Council 3 Sherrie Ohrn Siloni Makarita Vimahi Pili Cody Stromberg Holladay mayor Robert M. Dahle (i) Holladay Council 1 Sabrina R. Petersen Holladay Council 3 Paul S. Fotheringham Dennis Roach Midvale mayor Robert M. Hale Matthew Hansen Sophia Hawes-Tingey Mont L. Millerberg Andrea B. Person Midvale Council 4 Stephen Brown Stephanie Johnson Wayne L. Sharp Jason Smith Andrew Stoddard Midvale Council 5 Stephen Brown Dustin Gettel Millcreek Council 2 Dwight Marchant Dwayne A. Vance Millcreek Council 4 Bev Uipi Murray mayor D. Blair Camp Verl Greenhalgh Daniel C. Snarr Richard Snelgrove Murray Council 2 Dale M Cox Darrell Pehrson Murray Council 4 Diane Turner Riverton mayor Bill Applegarth (i) Trent Staggs Riverton Council 3 Tawnee McCay Paul Wayman Riverton Council 4 Tish R. Buroker Darren J. Pack Salt Lake City Council 1 David C. Atkin Arnold M. Jones James Rogers Salt Lake City Council 3 Phil Carroll Laura Cushman Brian W. Fukushima Jeffrey Garbett Courtney Swedenburg Chris Wharton Salt Lake City Council 5 George Chapman Carol Goode-Rogozinski Vance Hansen Erin Mendenhall Benjamin Noah Rosenberg Salt Lake City Council 7 Samantha L. Finch Amy Fowler Ben Haynes Benjamin Sessions Jason Sills Abe Smith Sandy mayor Kurt Bradburn Tom Dolan (i) Gary T. Forbush Richard R. Vigorelli Sandy Council at large Terry Parkin Zach Robinson Steve Smith Linda C. Stewart Josh Tillotson Sandy Council 1 Brooke Christensen Stephanie Dickey Sean J. Kowallis Randy Osborne Terry Parkin Josh Sunde Sandy Council 3 Steven Calbert Jim Edwards Kris Nicholl Dea Theodore South Jordan mayor Rich Cunningham Dawn Ramsey Mark T. Woolley South Jordan Council 3 Julie Holbrook Patrick J. Risk Don Shelton South Jordan Council 5 Martin J. Gale Sandra Kay Kirkendoll Jason T Mcguire Greg Wise South Salt Lake mayor Mark C. Kindred L. Shane Siwik Cherie Wood (i) South Salt Lake Council at large Ray DeWolfe Aaron A. Frost James D. Smith South Salt Lake Council 2 Eric Balken Corey Thomas South Salt Lake Council 3 Sharla Beverly Adam Thompson Taylorsville mayor Harry Lloyd Hansen Larry Johnson (i) Kristie Steadman Overson Taylorsville Council 4 Ronald Allred Meredith Harker Taylorsville Council 5 Daniel Jon Armstrong John E. Fuller West Jordan mayor Pamela Ann Berry Dirk Burton Erin Clavell Zach Jacob Jim Riding Kim Rolfe (i) West Jordan Council at large Max Johnson Chad R Lamb Hyrum Smith Matthews Jay Thomas Kayleen Whitelock West Jordan Council 4 Alan R Anderson West Valley City mayor Ron Bigelow (i) Joshua Cameron Tom Huynh Karen Lang Russell R. Sanderson West Valley City Council at large Frank Bedolla Lars Nordfelt West Valley City Council 2 Jeremy Anderson Steve Buhler Philip B. Wayman West Valley City Council 4 Jake Fitisemanu Jr. Lynn R. Sanderson Steve Vincent